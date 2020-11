Sin pruebas, Trump acusa fraude y canales de TV interrumpen su mensaje

Canales de televisión abierta y por cable así como Twitter interrumpieron la transmisión de un mensaje pronunciado por el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca por denunciar, sin pruebas, que los conteos de las elecciones eran fraudulentos.

El conductor de la cadena CNBC, Shepard Smith explicó, tras suspender la transmisión: "Estamos interrumpiendo porque lo que el presidente de los Estados Unidos está diciendo es, en gran parte, totalmente falso".

De su lado, el conductor de NBC afirmó que Trump "ha hecho numerosas afirmaciones falsas, incluyendo la noción de que hubo fraude en la votación, cosa de la que no hay evidencias".

Trump comenzó su mensaje, con 20 minutos de retraso de la hora anunciada, al asegurar sin pruebas que los demócratas "cometían fraude" y "se roban la elección".

Aseveró, sin dar siquiera cifras: "Si contamos los votos legales, yo gano fácilmente", en momentos en que aún se contaban los sufragios en estados clave como Pensilvania, Nevada y Arizona.

Los canales MSNBC, ABC, CBS, CNBC, and NBC, así como Twitter, interrumpieron su transmisión; CNN and Fox News continuaron con el mensaje en vivo. Sin embargo, el reportero de CNN, Daniel Dale, conocido por su escrupulosa verificación de información tuiteó mientras el presidente hablaba: "He leído o visto todos los discursos de Trump desde 2016, y este es el más deshonesto que jamás ha pronunciado".