se_registra_tiroteo_en_secundaria_de_virginia;_reportan_dos_heridos

Un tiroteo en una escuela secundaria de Virginia , Estados Unidos , dejó al menos dos personas con heridas, según lo revelado por la policía, las cuales fueron citadas por medios locales, en el operativo alertado a las 11:30 horas locales y donde por el momento aún no hay detenciones de sospechosos por el hecho.

Según revela ABC News, citando a las autoridades, ambos heridos tienen 17 años, se trata de un hombre, quien recibió un disparo en la zona facial y una mujer, que tuvo un impacto de bala en la parte inferior en una de sus piernas.

Noticia Relacionada EU cierra frontera con México en Texas tras masiva llegada de migrantes haitianos

Además, hay otro estudiante que fue atendido tras caer durante el dramático hecho, así como uno más que fue tratado por problemas respiratorios que tienen relación con un ataque de asma.

El hecho se registró en el High School en Newport News, donde se sigue trabajando por dar con el paradero de quien o quienes estén implicados en el ataque. Las autoridades informaron que las heridas no se consideran mortales para las víctimas.

"Un sospechoso no está detenido en este momento; sin embargo, el sospechoso ya no está en la escuela. Se han recuperado pruebas en el lugar. Se cree que las víctimas conocen al sospechoso", dijo la policía, quien afirmó que siguen investigando el edificio "para asegurarnos de que no haya estudiantes dentro del edificio".

La cadena estadounidense también informó que un funcionario de la oficina de campo del FBI en Norfolk, Virginia, está colaborando con las autoridades locales, así como Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).