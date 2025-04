Se desploma helicóptero en Estados Unidos; reportan varios muertos

Este 10 de abril, medios estadounidenses reportaron la caída de un helicóptero en las aguas del río Hudson en Nueva York; según información, el percance ocurrió en el área del bajo Manhattan.

Al sitio se desplazaron rápidamente cuerpos de emergencia; en un primer momento, fuentes extraoficiales reportaron la muerte de al menos seis personas en el sitio del impacto. Reportes indican que los primeros informes del percance llegaron cerca de las 15:30 horas, tiempo local.

Sin embargo, según medios como Univisión, el alcalde de Jersey City, Steven Fulop, habría confirmado la muerte de cuatro personas y el rescate de dos jóvenes que fueron llevados a un hospital.

Footage of the helicopter crashing in the Hudson River, Manhattan, New York; one fatality confirmed. pic.twitter.com/31TG5IXsiA