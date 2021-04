Se despide Isabel II de Felipe, duque de Edimburgo

La reina Isabel II dio el último adiós este sábado al hombre con quien estuvo casada 73 años, su "fuerza y apoyo", el príncipe Felipe, en un sobrio funeral de estilo militar con cubrebocas y pocos invitados debido a la pandemia.

El féretro del duque de Edimburgo fue inhumado en la cripta real de la capilla de San Jorge en Windsor, residencia real a unos 50 km al oeste de Londres, donde se celebraron sus exequias.

Sus restos permanecerán allí hasta que la monarca se reúna con él a su muerte.

La pareja reunida yacerá entonces en la capilla del Memorial del rey Jorge VI, padre de Isabel II.

This afternoon, The Duke of Edinburgh´s Funeral took place at Windsor Castle.



It was a family occasion which recognised His Royal Highness´s military associations and included some unique personal touches, in line with The Duke´s wishes: https://t.co/utgjrb8rmD pic.twitter.com/bYWCMsEgk3