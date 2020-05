'Quédate en casa o baila con nosotros', dicen los del meme del ataúd

Seguramente has visto el meme donde aparecen unos hombres africanos vestidos con traje y lentes y que hacen coreografías mientras cargan un ataúd.

Estos hombres originarios de Ghana, África, pertenecen al grupo Dancing Pallbearers y se encargan de hacer un ritual en el que despiden a las personas fallecidas de una manera no tan triste, pues cargan el ataúd en sus hombros y se dedican a bailar con pañuelos y a caminar alegremente para despedir a los difuntos al ritmo de la música en vivo.

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world ??

Thank you ????

Mention ???? all the doctors out there with your country flag. #COVID?19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz