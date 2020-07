Posible, la transmisión aérea del Covid: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció ayer que de la posible transmisión de Covid-19 por el aire. Reiteró que la pandemia se acelera, como demuestran los 400 mil nuevos casos registrados el pasado fin de semana, pero advirtió que aún no se llega al pico.

, declaró la jefa técnica de infección y prevención de la OMS, Benedetta Allegranzi, en una conferencia de prensa en línea.

"La posibilidad de transmisión por vía aérea en lugares públicos, especialmente llenos de gente, no puede excluirse. No obstante, se deben reunir las pruebas e interpretarlas, y se aconseja ventilación eficaz en los lugares cerrados y la distancia física. Cuando no es posible, sugerimos usar mascarilla.

Un grupo de 239 científicos internacionales apremió el lunes a la OMS y a la comunidad médica internacional a , en un artículo publicado en la revista Clinical Infectious Diseases, de Oxford.



La OMS, ya criticada por haber tardado en aconsejar el uso de cubrebocas, mantenía que el virus se propaga sobre todo a través de pequeñas gotas eyectadas desde la nariz y la boca de una persona infectada, que caen rápidamente al suelo. La epidemia , insistió el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus. , declaró.

La agencia de la Organización de Naciones Unidas informó que un equipo de sus expertos viajará este fin de semana a China para preparar un estudio sobre los orígenes de la cepa de coronavirus aparecida en Wuhan y determinar cómo empezó a transmitirse entre humanos.

El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, declaró que no se conoce cuánto tiempo dura la inmunidad de alguien que se recuperó de la enfermedad: .