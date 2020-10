Pepe Mujica renuncia como senador en Uruguay; 'me está echando la pandemia', dice

El expresidente y senador uruguayo José 'Pepe' Mujica renunció este martes a su curul en el Parlamento de Uruguay, por lo que se retira de la política activa.

De acuerdo con RT, la renuncia fue aprobada con 27 votos a favor.

"Hay un tiempo para llegar y un tiempo para irse en la vida", dijo al inicio de su participación en lo que fue su última sesión en el Senado. "Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia, ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados, el partido no se juega en los despachos", agregó.

Con información de El Financiero