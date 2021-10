La violencia ejercida por cárteles de la droga en México, la trata de blancas que tiene lugar en países de Oriente Medio con mujeres engañadas a través de ofertas de trabajo fraudulentas y la persecución y el odio contra minorías étnicas e individuos en varios países del mundo son algunas de las prácticas que se desarrollan en Facebook sin que la compañía sea capaz de atajarlas. O sin que tenga el suficiente interés en ello, según la serie de reportajes The Facebook Files (los archivos de Facebook) que The Wall Street Journal viene publicando desde el pasado 13 de septiembre y aún no ha finalizado.