OMS recomienda mascarillas cuando no es posible la sana distancia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este viernes que los gobiernos deben incitar el uso de mascarillas cuando la transmisión del coronavirus es generalizada y el distanciamiento social no es posible.

"Los gobiernos deberían alentar a la ciudadanía a portar mascarilla cuando hay una transmisión generalizada (del coronavirus) y es difícil establecer un distanciamiento social, como sucede en el transporte público, en tiendas o en otros lugares concurridos o confinados", indicó el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Based on this new research, WHO advises that fabric masks should consist of at least three layers of different material. Details of which materials we recommend for each layer are in the guidelines.



We also provide guidance on how to wash and maintain a fabric mask"-@DrTedros