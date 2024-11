¡Noche de terror! Tiroteo en fiesta de halloween en Orlando deja 2 muertos y 6 heridos

La celebración de Halloween en el centro de Orlando, Florida, se tornó en una pesadilla cuando un tiroteo dejó un saldo de al menos dos muertos y seis heridos.

La balacera ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, en medio de una multitud que disfrutaba de la festividad. Miles de personas, muchas de ellas disfrazadas, se encontraban en la zona cuando el caos estalló sin previo aviso. Las razones detrás del ataque aún están bajo investigación.

En medio del pánico, la policía de Orlando, que había desplegado más de 100 oficiales para mantener la seguridad en el evento, respondió rápidamente a la situación.

Sin embargo, la intervención inicial fue seguida de una segunda ronda de disparos, lo que complicó aún más la escena.

Un menor de 17 años fue arrestado como único sospechoso y se encuentra bajo interrogatorio por parte de los detectives.

El jefe de policía, Eric Smith, destacó que las víctimas fueron baleadas mientras la celebración estaba en pleno apogeo, y confirmó que los heridos, cuyos rangos de edad oscilan entre 19 y 39 años, están en condición estable tras ser hospitalizados.

Testigos en el lugar compartieron sus experiencias aterradoras. Genaro, quien filmó un video desde un bar en la azotea, describió cómo la situación se tornó caótica rápidamente.

