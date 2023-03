No es tu internet; Twitter presenta fallas... otra vez

Usuarios de la red social Twitter han experimentado problemas para iniciar sesión en sus cuentas. Según el sitio especializado DownDetector, el mayor reporte de fallas se dio cerca de las 10 de la mañana.

En algunos casos, se trata de problemas al momento de acceder a links o en la carga de imágenes dentro de las publicaciones.

Muchos de los usuarios atribuyen esta situación a las actualizaciones que la plataforma lleva a cabo desde que fue adquirida por el sudafricano Elon Musk, entre los que ha destacado el cambio en la verificación de cuentas (Twitter Blue) y volverlo un servicio de paga.

Además del límite en el número de publicaciones que pueden hacer empresas y medios de comunicación al contar con el servicio de manera gratuita, y orillarlos a adquirir la versión de paga.

Al momento de esta publicación, el mensaje que mostraba el navegador al querer iniciar sesión o acceder a la plataforma para publicar mensajes decía:

"{"errors":[{"message":"Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information","code":467}]}".

La falla también se ha reflejado en plataformas como Tweetdeck y Media Studio, según reportes de los propios usuarios.

Poco antes del mediodía, la plataforma parecía volver a la normalidad entre la mayoría de los usuarios; por ahora, no hay comentarios por parte de la red social sobre a qué se debió la caída en sus servicios.