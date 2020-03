"No actúen de forma irresponsable": Putin pide a rusos permanecer en sus hogares

El presidente Vladimir Putin llamó hoy a la ciudadanía para permanecer en sus hogares debido a la propagación del coronavirus en la nación. Insistió en que esta recomendación gubernamental debe ser acatada.

"Todas nuestras recomendaciones deben se acatadas. Necesitamos protegernos a nosotros mismos y aquellos cercanos a nosotros. Créanme, la forma más segura ahora es permanecer en casa", aseguró el mandatario en conferencia.

Precisó que es urgente que la población en Rusia siga todas las medias para el combate contra el COVID-19, principalmente las que insta el sector de salubridad para el cuidado de los adultos mayores.

"He urgido a la población de ser cuidadosos en seguir las recomendaciones de los doctores y el gobierno. Mucho depende de nosotros ahora mismo, especialmente los adultos mayores", agregó el mandatario respecto a las precauciones que esta población tiene al ser la más vulnerable por posibles padecimientos crónicos propios de la edad.

Al momento, Putin, declaró que durante la siguiente semana se pagará un incentivo extra como día feriado a los trabajadores, durante en el estado por la emergencia causado por el coronavirus.

"Ahora es extremadamente importante el prevenir la amenaza de la rápida propagación de la enfermedad, por tanto, declaro que durante la siguiente semana habrá un día feriado pagado que durará desde el 28 de marzo hasta el cinco de abril.

Todos los servicios de importancia como centros médicos, farmacias, tiendas, y bancos, al igual que servicios de transporte y de seguridad, en todos los niveles, continuarán trabajando", explicó Putin sobre la medida de contingencia.

Por otra parte, hizo un llamado a la población para no actuar de manera irresponsable ya que dijo que estas acciones no son para tomarse a ligera. "La semana alargada es para reducir el número de contagios. pido que no actúen de forma irresponsable", solicitó el presidente.