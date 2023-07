Una angustiada mujer pelea con un hombre imaginario y crea pánico en un avión (+Video)

Una mujer sufrió una crisis nerviosa cuando estaba dentro de un avión de la aerolínea American Airlines, ya que aseguró que se peleaba con un "hombre imaginario", lo que llamó la atención de los pasajeros que comenzaron a grabar el episodio que alertó a la tripulación de la aeronave, mientras la mujer buscaba la salida y pedía que la dejaran bajar.

Aunque la alterada mujer insistía que la persona con la que discutía no era real, lo ofendía al decir groserías en voz alta, video que se hizo viral en las redes sociales y que fue documentado en el vuelo que se prepara a salir del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, Estados Unidos. En el clip compartido a través de TikTok, la mujer decía:

"Te lo digo, me estoy jodiendo y hay una razón por la que me estoy jodiendo y todos pueden creerlo o no creerlo. Me importa un carajo, pero te lo digo ahora mismo: ese hijo de p*** de atrás NO es real".

"Puedes morir con ellos o no", dijo la mujer al advertir la presencia del "hombre imaginario", la alterada mujer señala la parte trasera de la aeronave que estaba a instantes de partir. Varios de los pasajeros voltearon a ver en esa dirección, pero no vieron nada. Mientras la mujer seguía argumentando:

"Puedes sentarte en este avión y puedes morir con ellos o no. No voy a hacerlo", destacaba la mujer antes de que pudiera bajar de la aeronave, situación que fue compartida originalmente desde la cuenta de TikTok, sin embargo, tras hacerse viral el video, la cuenta desapareció.

El Daily Mail indicó que en la descripción del video original en TikTok, afirmaba que la crisis nerviosa de la mujer atrasó el vuelo durante alrededor de 3 horas, ya que todos los pasajeros a bordo tuvieron que ser desalojados, incluyendo a la mujer con crisis nerviosa, para poder emprender el vuelo programado.

Asimismo, el autor de publicar el video que fue testigo de la crisis nerviosa de la mujer señaló que a pesar de haber alterado a los pasajeros y a la tripulación del vuelo, no fue arrestada. En un video en Twitter que recuperó el clip original resaltaron:

"Ese tipo no es real: Asombroso momento en que una mujer angustiada se derrumba en el avión por un pasajero 'imaginario' y exige que la dejen salir".