Misteriosas enfermedades cerebrales azotan a residentes de New Brunswick, Canadá

Un conjunto de misteriosas enfermedades cerebrales está atacando a adultos jóvenes y sanos en Canadá. El inusual padecimiento les quita la capacidad de hablar y a algunos les genera una parálisis física. Los médicos ahora temen que esto se deba a algas tóxicas que abundan últimamente en el lugar. Ahora se sabe que más de 200 residentes de una pequeña provincia al norte del país americano haya sufrido síntomas de demencia desde el 2015. En un actuar desesperado, los funcionarios de la región redujeron abruptamente su investigación sobre el extraño cúmulo y se está a la espera de una respuesta contundente que le de paz a la población.

Más de 200 personas han sido infectadas de una extraña enfermedad

Un grupo de misteriosas enfermedades cerebrales ha afectado a más de 200 personas en una pequeña provincia canadiense y ha desconcertado a los médicos de la región. Los residentes de New Brunswick, un puerto marítimo oriental en Canadá ha sufrido una cantidad importante de afectados por un trastorno similar a la demencia que causa alucinaciones vívidas, incapacidad para hablar y escribir, lapsos de amnesia o una total perdida de memoria e incluso parálisis fisica.

Los expertos aseguraron que los casos se remontan a 2015 y se encuentran entre personas de 18 a 84 años. Las docenas de personas afectadas estaban sumamente sanas antes de ser infectadas por este misterioso padecimiento. Una de las víctimas que quiso hablar con un medio de comunicación de habla inglesa, fue Gabrielle Cormier, quien a los 20 años tuvo que hacer una pausa en su amor por el patinaje artístico y dejar la universidad cuando se enfermó gravemente en el 2019. Quedó tan debilitada que ahora necesita una silla de ruedas para tener un poco de movilidad.

Causa de esta enfermedad en los canadienses

De acuerdo con los funcionarios de salud de la región, que investigan de cerca el caso, el "culpable" podría ser un alimento proveniente del mar. El agua contaminada aunado a la proliferación de algas verdeazuladas en las fuentes podría ser la causante de esta extraña enfermedad. Otra hipótesis es que es la fuerte exposición al herbicida glifosato, un producto que se encarga de la eliminación de hierbas y de arbustos, en especial los perennes. Tras una ardua investigación que comenzó desde el gobierno en el 2021, los funcionarios insistieron (en febrero del 2022) que los casos no estaban relacionados entre sí, y se desistió la continuación del proyecto.

Lo que se estima es que, la abrupta interrupción de esta investigación se debe a que el gobierno quiso proteger sus intereses financieros, a las industrias forestales y a las pescas masivas de la zona. Por ello es que los médicos expertos continuaron presionando para que se abriera nuevamente el proyecto y que los pacientes en New Brunswick no quedaran desamparados. Quien encabezó este movimiento fue un doctor en el centro del misterio, Alier Marrero. Gracias a que insistió, se vio a los pacientes en New Brunswick que presentaban los terroríficos síntomas, y recientemente le dijo a Canadaland que el número de casos había superado las 200 cifras.

Cabe destacar que los pacientes se encontraban principalmente en dos áreas de New Brunswick: Moncton y la península de Acadia. El doctor Alier Marrero, con sede en Moncton, fue el primero en detectar los síntomas. Para 2018 el especialista había visto ocho casos en total. El año siguiente el total fue de 20, luego 38 el año siguiente; y hasta 48 para abril de 2021. Después de eso, la provincia dejó de llevar la cuenta. Tras su arduo trabajo, el médico se convirtió en una de las máximas autoridades en Canadá por el misterioso caso de estas extrañas enfermedades. Por su parte, los funcionarios del gobierno emitieron un comunicado en 2021 que en el que confirmaban a dos pacientes nuevos, uno de 30 y otro de 50 años, que estaban experimentando la enfermedad de Alzheimer progresiva.

Tras muchos de análisis de sangre, punciones lumbares y escáneres cerebrales realizados a los pacientes, se reveló atrofia cerebral y disfunción neurológica, pero no de manera tan uniforme entre los pacientes como para que el doctor Alier Marrero pudiera encontrar un diagnóstico claro. La mayoría de los pacientes experimentaban síntomas similares a los de la demencia. Algunos de repente no pudieron formar palabras y tuvieron espasmos musculares incontrolables, dificultad para moverse y fatiga.

El caso de Gabriel Cormier, quien experimentó lo peor de esta enfermedad

Gabriel Cormier, ahora de 23 años, experimentó:

Pérdida de memoria.

Problemas de visión.

Incapacidad de permanecer de pie durante períodos prolongados.

Lo que fue suficiente para obligarla a caminar con un bastón o usar una silla de ruedasen octubre de 2019. Ella le dijo a un medio de comunicación canadiense en 2021 que estaba tratando de "mejorar una mala situación haciendo que mi bastón sea bonito".

"La razón por la que volvimos a la pista fue porque tenía miedo de morir y quería estar en el hielo por última vez.", explicó Gabriel Cormier.

Finalmente la investigación (que buscaba una posible toxicidad ambiental como causa) se detuvo abruptamente en mayo de 2021. De repente, la noción de que el grupo de casos era aislado, se puso en tela de juicio en función de los criterios del estudio que limitaba la participación en el conjunto de pacientes que no tenían un diagnóstico conocido. Los especialistas le dijeron al gobierno que no había la suficiente evidencia de que los afectados padecieran un síndrome neurológico de causa desconocida.

"Las condiciones neurológicas pueden ser muy difíciles de diagnosticar y, con frecuencia, los individuos exhiben presentaciones menos comunes de enfermedades conocidas. Sin embargo, las personas que formaban parte de este grupo mostraban síntomas que variaban significativamente de un caso a otro. No había evidencia de una enfermedad común compartida o de un síndrome desconocido.", apuntaron los expertos.

La extraña enfermedad en Canadá afecta a los jóvenes

Como bien se sabe, la edad promedio de aparición de los síntomas de Alzheimer ocurre a mediados de los 60 años y el hecho de que sus pacientes fueran mucho más jóvenes preocupó al doctor al doctor Alier Marrero. En mayo de 2021, el especialista escribió a los funcionarios diciéndoles que "desafortunadamente", se llenaba de "más pacientes y más jóvenes".

"Una de las características más llamativas de nuestros pacientes son las alucinaciones (visuales, pero también táctiles y auditivas) y los siempre terroríficos sueños alucinatorios, que evolucionan hasta ser constantes incluso estando despiertos.", describió.

Para este momento, hubo nueve muertes debido a la enfermedad, que el neuropatólogo de Ottawa, el doctor Gerard Jansen, atribuyó a afecciones neurológicas diagnosticables, incluido un tumor cerebral y demencia vascular. Pero el especialista Alier Marrero no había renunciado a su sospecha de que las toxinas ambientales tenían la culpa. Descubrió una prueba de diagnóstico integral diseñada en Quebec que mediría la exposición de sus pacientes a los herbicidas utilizados en su área. Finalmente el médico le dijo al podcast de Canadaland que:

"Hasta ahora hemos examinado a unos 200 pacientes. Inicialmente, yo mismo no sabía que esto estaba disponible y pensé que solo prueban una sustancia, pero en realidad prueban cuatro. Los cuatro herbicidas que se ensayan son de amplio uso en la provincia. La gran mayoría de mis pacientes muestran una exposición mucho más allá del nivel de detección a una o más de estas sustancias, ya veces muy alto. Estoy hablando de personas que no están expuestas profesionalmente. De todos modos, no están trabajando en esta industria agrícola y estamos en invierno.", acotó.

La afección neurológica que afecta a los residentes de New Brunswick, Canadá es solo uno de los muchos problemas de salud misteriosos que han afectado a las personas sin una causa obvia. Los médicos no están seguros de qué ha causado el aumento, pero dijeron que podría deberse a una inmunidad debilitada a las infecciones debido a las medidas de covid, como los bloqueos. ahora solo se está a la espera de que los estudios continúen y se encuentre la verdadera razón que está generando pánico en el país norteamericano.