'Me siento mejor; pronto volveré'; Trump responde a tratamiento contra covid-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que se encuentra "mucho mejor", tras haber contraído covid-19, y que volverá pronto a la campaña, después de que fuentes de la Casa Blanca indicaran que su salud era "muy preocupante".

Llegué aquí y no me sentía muy bien", dijo Trump, quien está siento tratado en el hospital militar Walter Reed. "Me siento mucho mejor ahora. Estamos trabajando duro para que pueda volver", dijo en un video publicado en Twitter.

El mandatario también agradeció a los líderes internacionales por sus buenos deseos, así como a los miembros de su partido y sus rivales demócratas.

Su médico, Sean Conley, aseguró que el mandatario "evoluciona favorablemente".

El asesor médico de Trump, Shaun Dooley, dijo que el presidente "lleva 24 horas sin fiebre, mantenemos un cauto optimismo, y satura a 96%. Tuvo tos, fiebre y nunca ha tenido dificultades para respirar", añadió.

De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, Trump recibió una segunda dosis de remdesivir y no tuvo fiebre durante el día.

Nueve contactos directos de Trump contrajeron covid-19, incluida su esposa, Melania.

DESATA POLÉMICA

La rueda de prensa que dio el equipo médico desató polémica ante datos contradictorios, ya que Conley afirmó que habían pasado 72 horas desde el diagnóstico, lo que sitúa el positivo de Trump el miércoles y no el viernes, antes de dirigirse a Minnesota.

Otro médico, Brian Garibaldi, explicó que el presidente se sometió "hace unas 48 horas" a una terapia experimental de anticuerpos (Regeneron), lo que sitúa su inicio a mediodía del jueves, previo a un evento Nueva Jersey.

Posteriormente, el propio Conley publicó un comunicado en el que subrayó que cuando se dijo 72 horas se refería al "día tres" y las 48 horas se refería al "día dos" desde el diagnóstico.

ENCUESTA LO FAVORECE

Seis de cada diez cubanoamericanos de Miami, el bastión del exilio cubano en el sur de Florida, votarán por el presidente estadunidense, Donald Trump, el 3 de noviembre, según una encuesta realizada por la Universidad Internacional de Florida (FIU).

El 59% de los cubanos encuestados en Miami apoya al presidente republicano, casi el doble de quienes lo apoyaban en las elecciones pasadas, mostró la consulta realizada entre julio y agosto.

Incluso algunos demócratas votarán por él. Es muy impresionante en el condado de Miami-Dade", dijo Guillermo Grenier, jefe del Departamento de estudios socioculturales de la FIU y uno de los autores del estudio.

Cerca de un millón de cubanos y cubanoamericanos (36.3% de 2.8 millones) viven en el condado de Miami-Dade, al que pertenecen ciudades como Miami, Miami Beach, Doral y Hialeah, que es predominantemente cubana.

Y "están en el tren de Trump mucho más que en 2016", explicó Grenier, refiriéndose a las pasadas elecciones presidenciales, cuando Hillary Clinton ganó Miami-Dade, pero perdió Florida.