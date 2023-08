Alemania concluye autopsia de María Fernanda; no presenta huellas de violencia

Las autoridades alemanas concluyeron que María Fernanda Sánchez Castañeda, hallada muerta el pasado sábado 5 agosto en el canal de Teltow, en un barrio del sureste de la capital alemana, no presentó huellas de violencia en la autopsia.

De acuerdo con la Embajada de México en Alemania, la autopsia realizada por las autoridades alemanas determinó que el cuerpo de la estudiante mexicana no presentó huellas de violencia, sin embargo, señaló que la investigación continúa para determinar la causa y el momento preciso del fallecimiento.

“Se estima que tales estudios pueden durar entre ocho y 12 semanas”, detalló la Embajada.

Apenas el pasado 5 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las autoridades de Alemania reportaron el hallazgo de una joven fallecida que correspondía con las características de María Fernanda Sánchez.

Su familia, que había convocado el sábado a una concentración en Berlín, emitió un mensaje a la opinión pública a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde confirmó la muerte de María Fernanda, y agradeció el apoyo y solidaridad.

“Con profundo dolor les informamos que el día de hoy, 5 de agosto, la policía de Alemania confirmó que nuestra hija María Fernanda fue encontrada sin vida. Agradecemos el apoyo y la solidaridad. Pedimos respeto a la memoria de nuestra hija, a nuestro duelo y a nuestra privacidad. Agradecemos su discreción y comprensión”, se lee en el mensaje firmado por la familia Sánchez Castañeda.

A través de la SRE, la familia de María Fernanda comparte que fue hallada sin vida en Alemania.https://t.co/fkeBO3Ob8J pic.twitter.com/VnO61flUIc — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 5, 2023

El hallazgo de María Fernanda

El reporte de la policía berlinesa detalló la hora del hallazgo: las 15:50 horas, tiempo local. Se trató de un transeúnte quien halló el cuerpo en el canal, cerca del puente Altglienicker, y alertó a la policía y a los bomberos.

Ya la Polizei Berlin había informado, en su ficha de búsqueda de María Fernanda –publicada el 25 de julio pasado– que la joven mexicana de 24 años, del barrio de Treptow-Köpenick, estaba desaparecido desde el sábado 22 de julio. Pero, de nuevo, añadió detalles que causaron confusión: “Dejó su apartamento en Büchnerweg y nunca regresó. Hay indicios de que se encuentra en una situación psicológica excepcional”, sin indicar a qué se refería con ello.

María Fernanda apenas estaba por cumplir medio año en Berlín. Había estudiado en el Tec de Monterrey y viajaba a Europa para estudiar un posgrado en diseño, luego de graduarse como Licenciada en Comunicación. Sus amigos destacaban en redes la jovialidad de la muchacha. Una de sus actividades favoritas era cantar. En México, tenía junto con su familia un par de perros como mascotas.

Con mucha tristeza compartimos el comunicado de @polizeiberlin sobre #MariaFernanda:

“La persona desaparecida fue encontrada sin vida por un transeúnte esta tarde en el canal de Teltow.

De acuerdo con las conclusiones actuales, no hay evidencia de culpabilidad de terceros. 1/2 https://t.co/bR6IloVYsp — Embajada Alemana en México (@AlemaniaMexi) August 5, 2023

En redes sociales se ha comentado que lo último que se supo de ella fue que planeó asistir a una fiesta con motivo del Orgullo LGBTIQ+ junto a sus amigos y compañeros de clase, pero al final no llegó a la cita porque se sentía cansada.

Luego de esto, sus amigos en Berlín intentaron contactarla al siguiente día, el domingo 23 de julio, pero no hubo respuesta alguna de la joven. Finalmente, cuando llegó el inicio de semana y aún no se tenían señales de ella, los allegados de la joven decidieron acudir el siguiente lunes –24 de julio– por la mañana a su departamento ubicado en el Neon Wood, un edificio exclusivo para estudiantes, pero ella no se encontraba en su residencia aunque todas sus pertenencias estaban intactas.

Cuando se confirmó la desaparición de “Maffy”, sus amigos se organizaron en redes, tradujeron la ficha de búsqueda a más de una docena de idiomas, impulsaron brigadas de búsqueda. Pero no había rastro de la joven.