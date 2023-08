En asesinato de candidato presidencial de Ecuador mano del crimen; Los Lobos se deslindan

Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, fue asesinado a tiros, tras un ataque perpetrado presuntamente por sicarios, en un suceso que ha conmovido la conciencia nacional en medio de la crisis de inseguridad que azota a Ecuador.

El mandatario Guillermo Lasso ha responsabilizado del ataque a los miembros del "crimen organizado", a quienes ha advertido que "les va a caer todo el peso de la ley".

Además, ha decretado el estado de excepción en el país durante 60 días.

Villavicencio era uno de los ocho candidatos presidenciales para las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto.

La Fiscalía ha informado que en el atentado se han registrado también "9 heridos, entre ellos una candidata a asambleísta y dos policías", además de la muerte de uno de los presuntos criminales, abatido por el personal de seguridad en un cruce de balas.

Seis personas han sido detenidas durante la noche presuntamente involucradas en el asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador.

Las detenciones se realizaron en Conocoto y San Bartolo, dos barrios de la capital ecuatoriana, según ha informado la Fiscalía de Ecuador a través de sus canales oficiales.

Villavicencio, de 59 años, se graduó como periodista en una polémica universidad ya disuelta y que fue denunciada por entregar títulos por dinero, pero su prestigio como periodista de investigación se lo labró con las sospechas de corrupción que lanzó contra los integrantes de la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

También amigo de la Embajada de Estados Unidos, Villavicencio sacó muchos datos y análisis que sirvieron en su momento para armar los juicios por los que el exmandatario y varios de sus colaboradores fueron condenados por corrupción, sentencia que Correa tilda de persecución política.

LOS LOBOS SE DESLINDAN DE ASESINATO

Asimismo, el impactante video en el que un grupo de criminales se atribuye la muerte de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en Ecuador, generó múltiples dudas. En el clip que se conoció este jueves, 10 de agosto, aparecen más de 20 supuestos miembros de ´Los Lobos´ con prendas negras, armas y con los rostros cubiertos.

A pesar de que estos sujetos se presentaron como los responsables del homicidio del también periodista, el pasado 1 de agosto, Villavicencio y su equipo de campaña habían denunciado amenazas provenientes de ´Los Choneros´, grupo criminal rival de ´Los Lobos´.

"Queremos dejarle claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con la promesa que establecieron cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares para financiar su campaña, serán dados de baja", dice uno de los hombres armados que habla en nombre de ´Pipo´, máximo líder de ´Los Lobos´.

Sin embargo, horas después se conoció otro video en el que ´Los Lobos´, vestidos con prendas blancas y sin capuchas en el rostro, piden a los ecuatorianos que "no se dejen engañar". "Nosotros no nos tapamos las caras, nadie habla por nosotros. Sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la Presidencia, el señor Fernando Villavicencio", dice un líder de este grupo criminal que no se identifica.

"Nosotros jamás hemos asesinado personas del Gobierno o civiles, y aclaramos que el video que circula en redes sociales, en el cual aparecen un grupo de personas con sus caras tapadas con rifles de asalto, haciéndose pasar como miembros de nuestra organización, es totalmente falso", mencionó el hombre.

También el colectivo ciudadano SOS cárceles, publicó un mensaje con el que desmintió el video. "El comunicado de ´Los Lobos´ es falso. El grupo delincuencial intenta posicionar desde febrero de 2022 la muerte de su máximo líder ´Pipo´. Hay quienes aseguran que sigue vivo, pero independientemente de esto, no sería coherente difundir su muerte, y luego atribuirle un asesinato tan público", se lee en un trino del colectivo.