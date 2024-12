Le ganó a Sheinbaum; Donald Trump, persona del año de la revista Time

Donald Trump, recientemente electo para cumplir un segundo periodo como presidente de los Estados Unidos, fue elegido por los editores de la revista Time como la persona del año.

Junto con Trump, estuvieron nominadas otras personalidades como:

Quien también entró a la lista compartida por Time fue la presidenta de México Claudia Sheinbaum, cuya elección como primera mandataria en la historia de nuestro país ha llamado la atención de diversos medios informativos y organizaciones a nivel mundial.

Read the full transcript of Trump's Person of the Year interview https://t.co/E73RqVwk2V