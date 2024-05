La NASA captó enorme llamarada solar este 14 de marzo; ´la más intensa hasta ahora´

Nos encontramos en una etapa crítica de actividad solar; esta situación ha tenido muy activos no solo a los entusiastas de los eventos del cosmos, sino también a dependencias como la NASA que mantienen una vigilancia permanente en nuestra estrella.

Debido a este monitoreo, este 14 de mayo logró ser captada una enorme llamarada solar que, hasta ahora, es la más grande que se ha logrado registrar en los últimos tiempos.

Cabe recordar que una llamarada solar es una poderosa explosión de energía; este fenómeno puede llegar a impactar las telecomunicaciones en la Tierra e incluso afectar a los astronautas en el espacio. Y la de hoy dejó asombrados a los científicos.

Y es que esta llamarada solar fue clasificada como una X8.7; en la X entran las llamaradas de mayor intensidad, además que la calificación de 8.7 nos hace darnos una idea de su fuerza, explicó la NASA.

The Sun emitted a strong solar flare on May 14, 2024, peaking at 12:51pm ET. NASA´s Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X8.7. https://t.co/njaYS2IutE pic.twitter.com/oIJn2gmIUF