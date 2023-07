OceanGate, empresa que hundió al Titán, enviará personas a Venus

El empresario y cofundador de OceanGate Expeditions nuevamente entró en polémica tras anunciar que llevaría mil personas a la atmósfera de Venus. La cabeza de la compañía confesó haber soñado desde niño poder trasladar a un millar de seres humanos para que se instalaran en la atmósfera del planeta amarillo para el 2050, informó Business Insider el pasado viernes. Sin embargo, el reciente accidente con el submarino Titán que dejó como saldo cuatro fallecidos, lo ha puesto en el ojo del huracán, pues la "osadía" de sus palabras aún es "muy pronto" tras el trágico incidente.

Asimismo, Guillermo Söhnlein consideró que su pretensión futurista es menos aspiracional que poner a un millón de personas en la superficie de Marte para el mismo año. ¿Pero cómo lograría que mil personas pisaran un planeta con una de las atmósferas más tóxicas del sistema solar? Recordemos que este astro se compone mayormente por dióxido de carbono (CO2), ácido sulfhídrico (H2S) y nitrógeno (N2), componentes sumamente dañinos para el ser humano.

¿Cómo OceanGate llevará humanos a Venus?

Los astrofísicos señalaron que la temperatura de la superficie del planeta amarillo podría derretir fácilmente el plomo, además de que su atmósfera está repleta de CO2 y H2S. Como si estas condiciones no fuesen suficiente, se suma el hecho de que su presión atmosférica es más de 90 veces la de la Tierra, lo que deja a un cuerpo humano sin posibilidades de subsistir. Sin embargo, tales circunstancias no desalientan a Guillermo Söhnlein, porque aunque está de acuerdo en que el mundo no es "el lugar ideal para nosotros" el hablar de visitar Venus llama la atención fuera y dentro de la industria espacial.

El cofundador de OceanGate asegura que todas sus esperanzas de llegar al "planeta tóxico" yacen en una investigación sobre Venus, en la que se sugiere que existe una franja de la atmósfera (a unos 50 kilómetros de la superficie) donde los seres humanos "teóricamente" podrían sobrevivir. Según Guillermo Söhnlein, las temperaturas en este sitio son más bajas y la presión menos intensa. La imaginaria colonia flotante podría albergar a mil personas para 2050, aunque aún no se tiene claro cómo es que sucederá y se ejecutará el plan.

La fantasiosa idea que plantea la cabeza de OceanGate se basa en poder diseñar una estación espacial que resista el ácido sulfúrico presente en las nubes, y que así cientos o miles de personas puedan vivir algún día en esa "colonia flotante".

¡Como en Mi Villano Favorito! Guillermo Söhnlein soñaba con poblar Venus desde la infancia

El cofundador de la polémica compañía confeso sentirse impulsado en llevar a la humanidad a un plano multiplanetario desde que tenía 11 años. "Tenía el sueño recurrente de ser el comandante de la primera colonia marciana", enfatizó. Guillermo Söhnlein relató que tanto él como su fallecido amigo, Stockton Rush (el otro fundador de OceanGate), vieron "la exploración submarina, y especialmente el uso de sumergibles tripulados, como lo más cercano que podíamos hacer para ir al espacio y promover esa visión sin realmente ir al espacio".

Para llevar a cabo "el sueño" de Guillermo Söhnlein, ahora puso en marcha una sociedad junto con el empresario Khalid Al-Ali, para crear la fundación Humans2Venus. Con el apoyo de terceros se propondrán conceptos comerciales creativos e ideas para superar las barreras comerciales y llevar a los humanos a Venus en un futuro cercano.

¿Es viable este sueño?

De acuerdo con el especialista del Laboratorio de Ciencias Espaciales Mullard del University College de Londres, Andrew Coates, "si hay voluntad política y mucho dinero, entonces estoy seguro de que la humanidad podría hacerlo". Sin embargo aclaró que la verdadera pregunta sobre la puesta de este sueño en marcha es: "¿por qué queremos hacerlo?". Para el experto, Venus no es peor objetivo para la humanidad que Marte, pues ambos son entornos extremadamente difíciles para los humanos. La exposición a la radiación cósmica, las altas temperaturas y los largos viajes espaciales no serían el único problema.

Aclaró que se necesitan personas con características sumamente especiales para poder vivir en este tipo de ambientes tan cerrados durante un período prolongado.

"La gente lo compara con un viaje en caravana de un mes. Algunas personas pueden hacerlo, otras no", explicó Andrew Coates. Asimismo, él tiene como criterio que, "si la humanidad necesita ir más allá de la Tierra porque requiere más espacio para expandirse, más cercana está la Luna, perfectamente bien para eso".