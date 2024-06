Joe Biden se congela durante concierto en la Casa Blanca (+Video)

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, sigue dando de qué hablar, aunque recientemente las notas que refieren al mandatario norteamericano tienen que ver más con su extraño comportamiento que con su labor al frente del llamado país más poderoso del mundo.

Fue durante un concierto en la Casa Blanca como parte del Juneteenth, celebración que conmemora la emancipación de las y los afroestadounidenses, que Biden era parte de la audiencia de una presentación de Kirk Franklin.

Hasta aquí todo muy bien; sin embargo, en redes sociales se ha viralizado un video donde el mandatario parecería estar ´congelado´ mientras sus acompañantes cantan y se mueven al ritmo de la música.

En las imágenes se observa a Biden, de 81 años, mirar fijamente hacia el escenario, como si estuviera absorto con la presentación y los colores de las luces, incluso en un momento pareciera voltear a ver a quienes lo rodean pero con un rostro algo confundido.

La actitud de Biden parece cambiar un poco cuando una persona que se encuentra a su izquierda decide abrazarlo, lo que hace que el presidente sonría y pareciera tratar de decirle algo, aunque finalmente todo queda en un saludo con el puño cerrado.

A la derecha de Joe Biden puede verse a la vicepresidenta Kamala Harris disfrutando del show, sin darle mucha importancia a lo que ocurría con el también candidato a la reelección por el partido Demócrata.

Este tipo de comportamientos han hecho a muchos pensar si Biden podría liderar al país por otros cuatro años, aunque con la competencia que representa Donald Trump del lado Republicano parece ser que tampoco hay muchas opciones.

DEVELOPING: Joe Biden and Kamala Harris are enjoying their day surrounded singing and dancing with Black people. It´s rare to see Joe Biden move like this, he must of had an absolute blast. pic.twitter.com/hhdw1aXNqL