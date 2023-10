Israel: aparecen OVNIS en el cielo de Gaza en medio de los bombardeos (+Video)

El conflicto actual entre Israel y Palestina tiene su origen desde la declaración de independencia de Israel en 1948, un país que desde su fundación ha experimentado peleas con sus países vecinos, principalmente países árabes y musulmanes. Se trata de un conflicto que nació en el siglo pasado pero que ha estado latente durante décadas y parece no tener un fin a la vista.

Una primer punto para entender este conflicto es la más reciente escalada del conflicto por cuenta de la invasión de militantes de Hamas entrando a territorio israelí por tierra, mar y aire, el fin de semana. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que durante esa incursión se dispararon alrededor de 2.200 cohetes contra el estado. Hamas reportó la cifra en 5.000.

¿Ovnis en Israel?

Durante los recientes bombardeos entre Israel y el grupo islamista Hamas, se captaron tres luminosos objetos en la franja de Gaza, que permanecieron por varios minutos suspendidos en el aire. Esta situación causó intriga, por el avistamiento de OVNIS justo en un área central del conflicto.

Así, las opiniones encontradas respecto al hecho no se hicieron esperar. Diversas personas sostienen que no pueden ser bengalas, ya que ninguna puede mantenerse en el aire por tanto tiempo como lo hicieron las esferas captadas. Fueron usuarios de redes sociales quienes también afirman que no serían drones militares, ya que estos no permanecen estáticos durante tanto tiempo, ni tienen un brillo tan intenso.

Igualmente, la teoría que más se repite entre los que no creen que sean fenómenos anómalos no identificados, es que son "inhibidores de frecuencia baja", encargados de desviar frecuencias enemigas. Esta presunción descartaría la presencia de los Ovnis en la zona conflictuada.

Jaime Maussan asegura que son Ovnis

El ufológo Jaime Maussan y quien recientemente presentó dos presuntos cuerpos no humanos en la Cámara de Diputados de México, publicó el video donde se observan estos Fenómenos No Identificados.

Como era de esperarse, el video y la opinión de Jaime fueron objeto de crítica en redes sociales, pues algunas personas, aseguraron que busca 'aprovechar' la delicada situación que se vive por el conflicto para generar interacciones.

Igualmente, Maussan no respondió a las críticas recibidas y se dedicó solamente a responder los comentarios afines a su postura. A pesar de eso, aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores, respecto a la guerra que azota a Oriente Medio: "Como especie humana parece se nos agotó el tiempo para unirnos, es ahora o nunca", escribió. Dejando de lado la veracidad de estos objetos no identificados, es una casualidad que Ovnis se aparezcan en medio de un conflicto de guerra, en el momento preciso, que deja a la reflexión la existencia de seres más allá de la vida humana como la conocemos. ¿Qué opinas?