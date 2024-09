Huracán Helene llega a Florida con categoría 4, declaran emergencia en EU

El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, declaró estado de emergencia en todo el territorio floridano luego de que el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC en inglés) anunciara que el huracán Helene tocaría tierra en dicha entidad con categoría 4.

El fenómeno fue descrito como ´devastador´ y los pronósticos describen un posible escenario catastrófico a partir del momento en que el huracán Helene tocó tierra en la zona del Big Bend, de Florida, alrededor de las 23:00 horas (tiempo del Este) de este jueves.

El meteoro tocó tierra justo al este de la desembocadura del río Aucilla, a unas 10 millas (15 kilómetros) al oeste-suroeste de la ciudad de Perry, Florida.

Las autoridades floridenses advirtieron que Helene representaba una seria amenaza para la vida por la fuerza de sus vientos máximos sostenidos de 140 millas por hora (225 kilómetros por hora), según informó el NHC.

Sus primeros efectos fueron el aumento del nivel de las aguas a lo largo de la costa oeste de Florida, y más de un millón de hogares y empresas reportaron cortes de electricidad, principalmente en la zona del Big Bend, donde se reportan las mayores afectaciones.

Autoridades de los estados de Florida, Georgia y las Carolinas lanzaron advertencias por riesgos de inundaciones, tornados y daños estructurales, por lo que se exhortó a llevar a cabo las evacuaciones necesarias, recurriendo a refugios.

El meteoro pasó cerca de México antes de intensificarse, provocando lluvias puntuales fuertes en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y vientos de hasta 70 kilómetros por hora, pero no se reportan víctimas fatales.

