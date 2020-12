Hunter Biden es investigado por evasión fiscal y lavado de dinero

Mediante un comunicado Hunter Biden, hijo del ¨presidente electo¨, de los Estados Unidos confirmó haber recibido una notificación de parte del procurador del Estado de Delaware de ser objeto de una investigación por evasión fiscal, relacionada con sus negocios en China.

La investigación habría comenzado desde 2018, pero fue pausada meses antes de la elección presidencial como parte de lineamientos internos del Departamento de Justicia que no permiten llevar a cabo investigaciones abiertas que pudieran intervenir con un proceso electoral. Fiscales federales y del FBI han dado paso a una nueva etapa de la investigación solicitando comparecencias y entrevistas.

¨Me enteré ayer por primera vez que la oficina de la Procuraduría de los Estados Unidos en Delaware, dió avisó a mi consejero legal que están investigando mi situación fiscal. Me tomo este asunto con gran seriedad y estoy confiado que una revisión objetiva y profesional demostrará que yo manejo mis asuntos legalmente y adecuadamente¨, expresó Hunter Biden en su comunicado.

Los investigadores han estado examinando múltiples asuntos financieros, incluyendo si Hunter Biden y sus asociados violaron leyes fiscales y de lavado de dinero mediante sus negocios con naciones extranjeras, principalmente China.

Algunas de esas transacciones involucraron a gentes que para el FBI despertaron sospechas de contrainteligencia, un asunto común en las negociaciones con China.

Desde el mes de Octubre otros medios han reportado que el FBI habría abierto una investigación criminal en contra de Hunter Biden. Estas información surgió después de que le abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, diera a conocer sobre la existencia de una Lap Top que Hunter Biden había dejado en un taller de reparación en Delaware que habría sido incautada por el FBI a finales de 2019.

Entre la información que ha sido publicada sobre los contenidos en dicha computadora están una serie de mensajes entre Hunter Biden y sus asociados que dan a entender que el expresidente Joe Biden estaba enterado de los negocios de su hijo y en cuando menos una ocasión se habría reunido con gente relacionada a estos negocios. Días después de haberse dado a conocer los contenidos de estos mensajes y que el entonces candidato demócrata declarara no estar enterado, uno de los socios de Hunter dió una conferencia de prensa donde declaró haberse reunido en varias ocasiones con Biden padre para discutir sobre los negocios de su hijo y entregó a las autoridades federales la información que supuestamente comprueba lo declarado.

Estas investigaciones parecen estar enfocadass en las actividades de Hunter Biden relacionadas con China. Algunos de estos negocios han salido a la luz pública mediante una serie de entrevistas y documentos dados a conocer por Senadores Republicanos integrantes de la Comisiones de Finanzas y de Seguridad Nacional, donde implican no sólo al hijo, sino al hermano y otros miembros de la familia de estar involucrado en negocios turbios con personajes de diferentes naciones y que presentan riesgos de contrainteligencia así como posible extorsión.

#HunterBiden @ChuckGrassley on Senate floor "For over a year, @SenRonJohnson + I investigated the Biden family financial dealings.

We found that they engaged in potential criminal financial deals across the globe, including China..."WATCH: https://t.co/PqM2V5xFNP