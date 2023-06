¡Histórico! NASA habla por primera vez de los OVNIS

Por primera vez, en Washington, Estados Unidos, la NASA realizó una audiencia sobre los fenómenos voladores no identificados, mejor conocidos como "ovnis". La agencia espacial, anunció el año pasado que estaban analizando observaciones en el cielo que no se pueden identificar, a lo que ellos llaman "fenómenos aéreos no naturales", tema que fascina a millones desde hace décadas, pero que ha sido rechazada por la ciencia.

16 científicos deberán presentar para el mes de julio, sus conclusiones en un informe en donde darán más detalles sobre el proceso de investigación de los ovnis. Ante eso, el astrofísico David Spergel, presidente del estudio, señaló "los datos actuales y los informes de testigos no son suficientes por sí solos para proporcionar pruebas concluyentes".

Así mismo añadió que una de las lecciones que han extraído es la necesidad de más datos de alta calidad y de datos medidos con instrumentos bien calibrados.

Durante la presentación, Sean Kirkpatrick, director de la oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono, mostró un video de dos puntos distantes moviéndose de un lado a otro, el cual fue grabado por un avión militar P3 en Estados Unidos.

Esta es la primera vez que la NASA investiga fenómenos inexplicables en los cielos, ya que en el pasado, la postura de la agencia era desacreditar tales avistamientos.