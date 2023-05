En Francia, marchas por el Dia del Trabajo terminan en enfrentamientos

AGORA: GUERRA POVO VS ESTADO



Povo francês segue revoltado contra Macron, já são 108 policiais feridos.



Fique conectado com as notícias do Brasil e do Mundo gratuitamente com o Oráculo Nacionalista.

Se inscreva! https://t.co/zj6AwG6OHn pic.twitter.com/VgGXFyuMfz