EU tiene en la mira 52 sitios en Irán si ataca

Amenaza de Trump si agreden a estaodounidenses En Washington marchan contra los ataques en Medio Oriente





El presidente Donald Trump amenazó el sábado con atacar 52 sitios iraníes si Teherán apunta a activos estadounidenses tras un operativo con un dron que mató al comandante militar iraní Qassem Soleimani y a un líder de la milicia iraquí.

Sin mostrar signos de tratar de aliviar las tensiones generadas por el ataque que mató a Soleimani y a Abu Mahdi al-Muhandis en Bagdad, Trump emitió una severa amenaza a Irán en Twitter en medio de los temores a un nuevo y extendido conflicto en Oriente Medio.

El mandatario dijo que Irán "está hablando audazmente sobre atacar ciertos activos estadounidenses" por la muerte de Soleimani.

Agregó que Washington ha "apuntado a 52 sitios iraníes" y que algunos están "en un nivel muy alto e importante para Irán y la cultura iraní, y esos objetivos, e Irán mismo, SERÁN GOLPEADOS MUY RÁPIDO Y MUY DURO".

Contundente

"¡Estados Unidos no quiere más amenazas!", señaló Trump, quien agregó que los 52 objetivos representan a los 52 estadounidenses que fueron rehenes durante 444 días después de ser capturados en la embajada en Teherán en noviembre de 1979.

Trump no identificó los sitios.

Cercano a embajada de EU

El sábado por la tarde, un cohete cayó dentro del complejo de la Zona Verde de Bagdad que alberga a la embajada estadounidense, mientras que otro golpeó el vecindario cercano de Jadriya. Otros dos proyectiles fueron disparados hacia la base aérea de Balad en la capital, aunque nadie resultó herido, dijo el Ejército iraquí en un comunicado.

Marchas

Manifestantes se reunieron este sábado en Washington, Nueva York y otras decenas de ciudades estadounidenses al grito de "No a la guerra con Irán".

Unas 200 personas se reunieron ante la Casa Blanca, después de que organizaciones de izquierdas convocaran protestas en unas 70 ciudades con los lemas "¡Retirada de Estados Unidos de Irak ahora!" y "¡No a la guerra y a las sanciones contra Irán!".

"Este país está en manos de alguien que no es estable mentalmente, Donald Trump", declaró a la AFP. "Me da miedo de que provoque por inadvertencia -creo que realmente no lo quiere- un verdadero estallido en Oriente Medio".