EU niega haber perdido a 85 mil menores no acompañados en frontera sur

El Gobierno de Estados Unidos negó este martes haber "perdido" a 85 mil menores migrantes no acompañados que llegaron a su frontera desde México.

Sin embargo, no ofreció cifras de a cuántos les ha seguido la pista tras haber sido entregados a un familiar o tutor legal.

"Me gustaría dejar esto claro: no hemos perdido a nadie", apuntó la directora de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), Robin Dunn Marcos.

Dunn fue interrogada a raíz de una investigación del diario The New York Times del pasado marzo, según la cual en 2022 la cifra de menores no acompañados que entraron a Estados Unidos alcanzó los 130 mil, el triple que 5 años antes.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) es el encargado de garantizar que sus tutores, aquellas personas que asumen su cuidado, los mantengan y protejan de la trata o la explotación

Sin embargo, según el rotativo estadounidense, a lo largo de 2021 y 2022 la agencia no logró contactar con más de 85 mil niños.