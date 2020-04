EU desclasifica videos de ovnis

El Departamento de Defensa de Estados Unidos desclasificó ayer tres videos grabados por pilotos de las fuerzas armadas que muestran objetos voladores no identificados (ovni).

Los videos, que ya habían circulado en las redes sociales desde hace algunos años, fueron captados entre 2004 y 2015 durante misiones de la Marina estadunidense.

Publicamos estos vídeos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los vídeos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los videos permanece clasificado como no identificado", explicó el Pentágono en un comunicado.

El portal The Black Vault, especializado en desclasificar documentos gubernamentales, fue el primero en revelar que la Marina estadunidense consideró que los fenómenos avistados fueron considerados ovnis por los especialistas.

Los tres videos en cuestión ya habían sido difundidos extraoficialmente en redes sociales entre 2007 y 2017.

El primero, que data de 2004, fue compartido por uno de los militares que presenciaron la escena en 2007.

Poco después fue publicado junto a los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018.

Aunque las Fuerzas Armadas estadunidenses ya habían confirmado la veracidad de las grabaciones el año pasado, éstas no habían sido divulgadas de manera oficial.

´¿QUÉ DEMONIOS ES ESO?´

En el primer video, conocido por los expertos como ´FLIR1´, se aprecia un objeto de forma oblonga que se acelera a gran velocidad y fuera de la vista de los sensores.

Mira esa cosa", se escucha decir a uno de los militares que presenció el incidente en la segunda grabación, llamada ´Gimbal´ y grabada en 2015, en la que el ovni parece ir contra el viento.

En el últmo video, conocido como ´Go Fast´, que también data del 2015, se observa un ovni que parece estar sobre la superficie del agua.

¿Qué demonios es eso?", expresa uno de los militares estadunidenses que fue testigo del suceso.