EU anuncia restricción de visas para funcionarios chinos

Estados Unidos anunció este martes que va a restringir las visas de funcionarios chinos en respuesta a los impedimentos para que los estadounidenses visiten el Tíbet.

El jefe de la diplomacia de Washington, Mike Pompeo, anunció esta acción que afecta a un número no especificado de funcionarios para presionar a China a permitir que diplomáticos, periodistas y turistas estadounidenses puedan visitar esta zona de los Himalayas.

"Hoy anuncié restricciones de visa para los funcionarios de la RPC involucrados en restringir el acceso de los extranjeros al Tíbet. Continuaremos buscando la reciprocidad en nuestra relación", escribió en su cuenta de Twitter el Secretario de Estado.

Today I announced visa restrictions on PRC officials involved in restricting foreigners´ access to Tibet. We will continue to seek reciprocity in our relationship.