Donald Trump sería arrestado el martes en Nueva York por el caso de Stormy Daniels

Donald Trump, expresidente de los Estado Unidos, hizo una convocatoria para que ciudadanos protesten por su arrestó del martes por el pago a la estrella porno Stormy Daniels.

Por medio de sus redes sociales, el siempre polémico Donald Trump invitó a seguidores estadounidenses en manifestarse

"Protesten, recuperen nuestra nación", dijo en su red social Truth Social sin precisar el motivo de ese arresto.

Trump basó su información debido a que en "filtraciones ilegales de una oficina de fiscalía de Manhattan corrupta y altamente politizada que ha permitido que se establezcan nuevos récords en delitos violentos y cuyo líder está financiado por George Soros".

En el mismo mensaje, se manifestó el día en que supuestamente sería arrestado el exmandatario:

"el principal candidato republicano y expresidente de Estados Unidos será arrestado el martes (...) sin que se haya podido demostrar ningún delito y basándose en un cuento de hadas viejo y completamente desmentido (por muchos otros fiscales)".

Recordemos que la investigación de Manhattan ha tenido una duración de cinco años, donde se centran en un presunto pago de 130 mil dólares a a cambio de su silencio en el periodo que duro su campaña electoral a la casa blanca en el 2016.

El pago secreto

Con dicho dinero, se buscaba evitar que se hiciera pública la relación sexual que tuvo con Donald y no solo eso, la oficina fiscal, según medios estadounidenses, se basa en la falsificación de registros comerciales de la Organización del ex mandatario ya que por cómo se realizó el reembolso de ese pago al ex abogado de Trump, Michael Cohen, quien dice que haber adelantado el pago a Storny.

En Estados Unidos la falsificación de registros comerciales es un delito menor en Estados Unidos, según medios estadounidenses, Donald de un consejo en Manhattan para saber su postura de dichos señalamientos, todo esto, si sus abogados le autorizan.

Si todo resulta cierto, sería un golpe duro para la candidatura de Donald para la contienda presidencial del 2024.