Estas son las teorías sobre la desaparición del submarino Titán en el Atlántico

Ocean Gate, dio a conocer hace unos días que perdió contacto con el submarino Titán, el cual se dirigía a los restos del Titanic y que llevaba consigo a 5 personas a bordo, quienes a partir del día que se extraviaron tenia 96 horas de oxígeno, por lo que hoy podrían quedarse sin aire.

La intensa búsqueda comenzó rápidamente tanto por aire como por las aguas del Atlántico Norte, para intentar encontrar con vida a los pasajeros, sin embargo, hasta el momento no han tenido resultados favorables, por lo que en redes sociales han surgido diversas teorías las cuales mencionan cual pudo ser el destino del submarino.

Las teorías de la desaparición

Uno de los temas más destacados en Tiktok fue el extravío del Titán, algunas de las teorías son basadas en la opinión de especialistas.

Teoría 1

Una de las teorías sugiere que el submarino pudo haber presentado una grieta en su material de la cubierta, la cual al estar a tantos metros de profundidad pudo no haber aguantado la presión haciendo implosión, por lo que el Titan pudo haber quedado como una lata de aluminio aplastada.

Teoría 2

Otra teoría sugiere que el sumergible logró llegar a su destino, sin embargo, pudo existir la posibilidad que una corriente de agua lo haya arrastrado, ocasionando que se atorara en uno de los vestigios del "Titanic", por lo cual, antes que puedan llegar a ellos el oxigeno ya se les habría acabado.

Es una de las teorías más fuertes ya que el Titán cuenta con un sistema para poder emerger, el cual activa un globo de aire, sin embargo, al estar atorados resultaría inútil activarlo.

Teoría 3

Existe la posibilidad que haya emergido a la superficie y haber sido arrastrados por la corriente, sin embargo, no serviría de nada ya que el sumergible no puede ser abierto desde adentro, por lo que de no encontrarlos a tiempo se quedarían sin aire.