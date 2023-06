Esta minivivienda da de qué hablar en redes sociales; ¿dónde la consigo?

Home Depot, la famosa tienda para realizar mejoras o actualizaciones en el hogar, cuenta con una nueva e innovadora propuesta que revolucionará la forma en la que viven las personas, ya que podrán habitar una mini mansión armable por 50 mil dólares y a simple vista no se ve nada mal.

The Home Depot en el mercado

The Home Depot es principalmente conocido por ofrecer un amplio abanico de productos, desde electrodomésticos, materiales de construcción, ferretería, muebles, artículos de jardinería, etc.

Esta cadena es una marca minorista de origen estadunidense que inauguró su primera sucursal hace más de 40 años en Atlanta, Georgia. A principios del año pasado, la compañía ya contaba con más de 2 mil 300 tiendas, siendo en EU el lugar donde tiene más presencia en el mundo. En el año 2021, la marca estuvo valorada en alrededor de 53 mdd y competía ya con ´pesos pesados´ como Walmart y Cotsco.

En ese mismo año, destacó entre los cinco minoristas principales de comercio electrónico en su país, asimismo, se posicionó como la segunda tienda en línea líder en el área de muebles y electrodomésticos de acuerdo a las ventas netas de dicho sector. Y es que la compañía tiene aproximadamente un millón de artículos en su tienda en línea.

Para el año 2022, Home Depot alcanzó más de 157 mil millones de dólares en ventas netas en todo el planeta, teniendo con este dato un aumento a comparación con el año 2021, esta cifra tendría un aumento de aproximadamente 4 porciento.

Home Depot ofrece mini mansiones armables por menos de $50 mil

Recientemente ha circulado por redes sociales las casas ´prefabricadas´ que puso a la venta la cadena de The Home Depot, en donde por menos de 50 mil dólares puede tener tu propia ´mansión armable´ con un aspecto elegante y ameno.

La página web de la tienda informa que la mansión nombrada "Getaway Pad", tiene una estructura moderna diseñada para que sea fácil de ensamblar con su propia losa de concreto. Aunque no cuenta con ningún acabado en puertas, ventanas, etc. Su precio es de 43 mil 832 dólares y mide unos 540 pies cuadrados, compuesta por una sala de estar, dos baños, una recámara y un techo con terraza.

Es importante señalar que esta casa se encuentra solo a la venta en los Estados Unidos y no en todos los países, asimismo, no se recomienda para zonas en las que tiemble seguido, pues sus muros no tendrían suficiente soporte en estas situaciones.

La tienda también tiene en su catálogo otras casas prefabricadas como el caso de la ´Rose Cottage´ de dos recámaras y 444 pies cuadrados a 31 mil 887 dólares.

Luego de la novedosa y atractiva oferta, muchos internautas han expresado su opinión a través de redes sociales:

@Diego Isaac García:"Por fin me voy a poder independizar".

@Andrea Crz: "El futuro".

@El pachinene: "El arquitecto que hizo esa casa se graduó en la universidad de Minicraft".

@Manzanero Trsita: "Con esa cantidad en dólar mejor una de Infonavit y esa no se la lleva el huracán aunque esté chiquita".

Las casas de este tipo no son raras en EU y esta será una opción para vivir cómodo, aunque hay quienes cuestionan la durabilidad de esta.

Como una breve acotación, con el actual tipo de cambio rondando los 17 pesos por dólar, el costo de esta pequeña vivienda en México alcanzaría los 864 mil pesos. ¿Te parece una buena opción?