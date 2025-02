¡A quien honor merece! El gatito de Flow ya tiene su propia estatua en Letonia

La película animada Flow continúa siendo reconocida en todo el mundo como una de las recientes sorpresas más agradables en el cine. Desde su victoria en los Globos de Oro, no ha dejado de recibir elogios del público y demás nominaciones, volviéndose una de las favoritas para competir en los próximos Premios Oscar.

Lo que empezó como un filme mudo independiente del director originario de Letonia, Gints Zilbalodis, se ha convertido en una joya apreciada por el público gracias a su estilo de animación, personajes memorables y conmovedora historia.

Prueba de ello es que la película continúa recibiendo reconocimientos, incluso ajenos al mundo del espectáculo. Recientemente, el propio cineasta compartió a través de su cuenta de X una serie de fotos que muestran una estatua del gatito protagonista de la película sentado sobre las letras de Riga, ciudad capital de Letonia.

A statue of the Flow cat has appeared in Riga. I hope there won´t be a flood... pic.twitter.com/kmNILrAnfF