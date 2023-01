Drogas y peleas en la realeza, revelará libro del Príncipe Harry

La autobiografía del príncipe Harry que verá la luz el próximo 10 de enero

El príncipe Harry continúa la guerra contra la Familia Windsor. El segundo hijo de Lady Di y el rey Carlos III ha ofrecido dos entrevistas para la cadena británica ITV. El exduques de Sussex ha dado un paso atrás y ha afirmado que "quiere recuperar a su familia".

Previo al lanzamiento de Spare, la autobiografía del príncipe Harry que verá la luz el próximo 10 de enero, parte del contenido se ha filtrado antes de tiempo y ya está dando mucho que hablar tanto dentro como fuera de Reino Unido.

El duque de Sussex narra algunos de los momentos más polémicos de su vida, y lo hace sin ningún tapujo: consumo de drogas y alcohol, a la pérdida de la virginidad con 17 años pasando por su desencuentro con Guillermo a causa de Meghan Markle o los días que pasó en Afganistán donde mató a 25 personas.

Recuerda en Spare cómo mato a 25 combatientes talibanes en Afganistán durante su segundo periodo como militar en el país.

"En la era de los apaches y los portátiles pude contar con exactitud el número de personas que maté. Son 25 personas en total. Y me pareció esencial no tener miedo de ese número. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza", dice. "No se puede matar a la gente si se la ve como personas. Los veía como piezas de ajedrez eliminadas del tablero".

"Consumí cocaína algunas veces con 17 años", confiesa Harry en sus memorias escritas por el periodista JR Moehringer, ganador del premio Pulitzer.

COQUETEOS CON DROGA

El duque de Sussex cuenta que sus primeros coqueteos con las drogas tuvieron lugar después de que le "ofrecieran una raya" durante un fin de semana de caza. "No fue muy divertido", recuerda.

"No me hizo sentir especialmente feliz con los demás, pero me hizo sentir diferente", añade. El británico también hizo lo propio con el alcohol o la marihuana. "Fumaba cigarrillos y cannabis", afirma.

El conflicto familiar que han comenzado los exduques de Sussex parece no tener fin. Si bien la emisión de la docuserie ´Harry y Meghan´ fue un duro golpe para la realeza británica, las últimas entrevistas que ha concedido el príncipe Harry no dejarán indiferente a ningún miembro de la Familia Windsor. Aunque aún no han visto la luz, los avances han sido incendiarios.

El príncipe Harry y su hermano protagonizaron un desagradable desencuentro en Nottingham Cottage, tal y como el británico cuenta en su autobiografía.

"Dejó el agua, me llamó por otro nombre y vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda. Los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera", dice Harry. Todo esto se desencadenó cuando Guillermo llamó "grosera" y "difícil" a Meghan Markle.

En Spare, Harry también habla sobre cuestiones muy íntimas como la pérdida de su virginidad a los 17 años con una mujer mucho más mayor que él. "Me trató como un semental", dice.

Ocurrió cuando todavía estudiaba en el Eton College de Windsor y acudió a "un pub muy concurrido".

