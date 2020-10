Donald Trump y su esposa dan positivo a prueba de COVID-19

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su esposa Melania obtuvieron resultados positivos a la prueba de COVID-19 esta noche.

Por la tarde se dió a conocer que Hope Hicks una de las integrantes del equipo más cercano que colabora con Trump en la Casa Blanca había dado positivo al coronavirus, por lo que el presidente y la primera dama estarían bajo cuarentena en tanto recibieran los resultados de la misma prueba.

Horas después a través de su cuenta de Twitter el presidente norteamericano dió a conocer los resultados positivos a dicha prueba tanto para él como su esposa, por lo que se mantendrían en cuarentena y comenzarían inmediatamente el proceso de recuperación.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!