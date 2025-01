Donald Trump quiere cambiarle el nombre al Golfo de México; ¿cuál sería el nuevo?

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, sigue dando mucho de qué hablar, y más luego de que el Congreso de ese país ratificara su triunfo en las elecciones realizadas el pasado mes de noviembre.

Desde su búnker en Mar-a-Lago, Florida, Trump siguió adelantando algunas de las políticas que se implementarán durante su nuevo periodo en la Casa Blanca, sobresaliendo la disputa por el territorio de Groenlandia y que ya causó una respuesta del gobierno de Dinamarca.

Por otro lado, el magnate también habló sobre nuestro país, en especial sobre el litoral que comparten ambos territorios: el Golfo de México.

En conferencia de prensa, Donald Trump dejó sobre la mesa la posibilidad de cambiar el nombre del Golfo de México por el de ´Golfo de América´.

"Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, que suena muy bien y abarca una gran extensión de territorio. Qué nombre tan hermoso; y es apropiado, realmente lo es".

President-elect Trump: "We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America...what a beautiful name. It's appropriate." pic.twitter.com/ZspLXgkgcZ