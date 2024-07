Disparan contra Donald Trump; ex presidente muestra herida (+VIDEO)

Durante un mitin en Pensilvania, Donald Trump fue interrumpido abruptamente por disparos que se escucharon mientras pronunciaba un discurso. Por ahora se ignora si son una o más personas las que perpetraron el ataque.

Donald Trump abandonó el lugar por su propio pie , con el rostro ensangrentado. El equipo del candidato comunicó a la prensa que Trump está bien y fuera de peligro.

El director de comunicaciones de Trump, Steven Cheung , dijo que el expresidente está "bien".

"Está bien y lo están revisando en un centro médico local". El fiscal de distrito local, Richard Goldfinger dijo que se sospecha que una persona murió en el atentado.

Luego, se puso de pie y levantó el puño antes de ser escoltado fuera del escenario y llevado a un vehículo, siendo retirado inmediatamente del lugar. Varios agentes del servicio secreto lo rodearon mientras levantaba la mano y parecía gritar "lucha" a sus partidarios, quienes comenzaron a vitorearlo.

En un video del incidente, se puede ver s angre en la oreja de Trump mientras era escoltado.

El expresidente parecía haber resultado herido durante el incidente. "Vimos a mucha gente caer, con cara de confusión. Oí los disparos, parecían entre petardos y una pistola de pequeño calibre", explicaba uno de los asistentes al mitin.

La multitud fue evacuada del recinto de Pensilvania. A los periodistas presentes en el evento se les dijo que el lugar de la manifestación en Butler Farm Show se había convertido en una "escena de crimen activa" , informó CNN.

Donald Trump Jr , el hijo del expresidente, tuiteó una fotografía de su padre con el puño en alto.

Dijo que "nunca dejaría de luchar para salvar a Estados Unidos".

Trump: never let a good photo opportunity pass by! pic.twitter.com/sVb95SGR3A