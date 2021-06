Detectan primer caso de hongo negro en México

La mucormicosis sigue cebándose con los convalecientes de la covid-19, después de dejar al menos cien fallecidos en Bombay, en la India, ahora se ha detectado el primer caso de en México. Esta infección, conocida localmente como hongo negro, afecta a los pacientes bajos de defensas y puede provocar parálisis facial, fuertes dolores de cabeza e incluso la muerte.

PUBLICIDAD

El caso detectado en México fue el de un joven de 34 años que fue traslada a un hospital después de sufrir fuertes dolores de cabeza, según informó El Universal. Esto le provocó una parálisis facial en el lado izquierdo de la cara que afectó su capacidad de hablar.

Los casos de infectados por hongos están preocupando especialmente a los ex pacientes de covid tras dispararse todas las alarmas por la muerte de cien pacientes en Bombay. El pasado 20 de mayo, el Gobierno indio reconoció que se trata ya de una epidemia que afecta a más de media docena de sus estados y llamó a los hospitales a notificar y rastrear todos los casos, un dato que podría alcanzar los diez mil.

La mucormicosis ya se había presentado con anterioridad en pacientes con sida, ya que el virus destruye las defensas del organismo de forma progresiva. Sin embargo, se detectaban muy pocos casos, una tendencia que ahora se ha visto multiplicada por más de cien.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, declaró la semana pasada que no se trata de "una nueva epidemia que vaya a azotar el mundo". "No es una situación nueva que debamos temer, que se propague como la covid-19. El uso correcto de medicamente aseguran que no sucedad estas condiciones", explicó.

El hongo negro, que afecta especialmente a los diabéticos y a aquellos pacientes con las defensas bajas, penetraría en el organismo por la cavidad nasal y se manifiesta en forma de úlceras y ampollas. A partir de entonces se pueden experimentar fuertes dolores de cabeza, parálisis facial o pérdida de visión, que sin tratamiento se vuelve irreversible.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD