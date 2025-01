¿Cuándo estaría lista la vacuna rusa contra el cáncer?

Fue en el mes de febrero de 2024 cuando el presidente Vladímir Putin declaró que Rusia estaría cerca de desarrollar una vacuna contra el cáncer; si bien desde entonces no se ha dado mayor información, esta semana la agencia Sputnik informó sobre avances en torno al tema.

Según esta publicación la vacuna contra el cáncer ya tiene un avance considerable al estar siendo probada en roedores; en al menos 80 por ciento de ellos, se mostró una reducción considerable en los tumores, lo que ha sido tomado como un avance significativo.

La agencia de noticias Sputnik informó que esta vacuna es personalizada debido a que el cáncer actúa de manera diferente en cada persona; se inyecta al paciente una molécula de ácido ribonucleico modificado ayudando al organismo a detectar las células cancerígenas y eliminarlas.

Dicha vacuna, según se informó, podría ser elaborada para un paciente específico en alrededor de una semana, con un costo que superaría los tres mil dólares; sin embargo, se contempla que pacientes ´en varios centros médicos´ la reciban de manera gratuita.

Dicho tratamiento ha sido desarrollado por el Centro Gamaleya, creador de la vacuna Sputnik contra covid, el Instituto Hersen de investigaciones Oncológicas y el Centro Blokhin para Investigaciones sobre el Cáncer, todos con sede en Rusia.

