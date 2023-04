Conservadores ganan elecciones en Finlandia, deberán negociar para formar gobierno

El principal partido conservador de Finlandia se proclamó victorioso el domingo en las elecciones parlamentarias, en una contienda sumamente reñida en la que populistas de derecha se quedaron en la segunda posición, dejando al Partido Socialdemócrata de la Primera Ministra Sanna Marin en tercer sitio y frustrando sus esperanzas de ser reelegida.

El centroderechista Partido de la Coalición Nacional (KOK, por sus siglas en finlandés) se proclamó victorioso después de computarse todos los votos, de los cuales obtuvo el 20.8 por ciento. Le siguieron el Partido de los Finlandeses con 20.1 por ciento y los socialdemócratas con 19.9 por ciento.

Debido a que los tres principales partidos obtuvieron aproximadamente el 20 por ciento de los votos cada uno, ninguno de ellos se encuentra en posición para gobernar por sí solo. Más de dos 400 candidatos de 22 partidos intentaban obtener alguno de los 200 escaños en el parlamento de la nación nórdica, el Eduskunta.

"Con base en este resultado, se iniciarán las negociaciones para formar un nuevo Gobierno de Finlandia bajo el liderazgo del Partido de la Coalición Nacional", dijo el jefe del partido, Petteri Orpo, mientras declaraba el triunfo para su facción rodeado de simpatizantes congregados en un restaurante de la capital.

Marin, quien con 37 años es una de las gobernantes más jóvenes de Europa, ha recibido elogios internacionales por su apoyo abierto a Ucrania y su papel destacado, junto con el del Presidente Sauli Niinistö, en la defensa de la exitosa solicitud de Finlandia para sumarse a la OTAN.

Orpo fue ministro de Finanzas del país y posiblemente sea su próximo Primer Ministro. El político de 53 años aseguró que la solidaridad de su nación con Kiev seguirá siendo firme durante su Gobierno.

"Antes que nada, Ucrania, seguimos a su lado, con ustedes", dijo Orpo a The Associated Press en el evento para celebrar el triunfo electoral. "No podemos aceptar esta terrible guerra. Y haremos todo lo que sea necesario para ayudar a Ucrania, al pueblo ucraniano, porque luchan por nosotros. Eso está claro".

"Y el mensaje para (el Presidente ruso Vladímir) Putin es: salga de Ucrania, porque perderá", subrayó Orpo.

Finlandia, que comparte una larga frontera con Rusia, superó esta semana los últimos obstáculos para ingresar a la OTAN, luego de que Turquía y Hungría —miembros de la alianza atlántica— aprobaron la solicitud de Helsinki.

La porción de votos que obtuvo el KOK se traduce en 48 escaños en el Eduskunta, mientras que el nacionalista Partido de los Finlandeses, que hizo campaña con una agenda antiinmigrante y opuesta a la Unión Europea, obtendrá 46 bancas. Los socialdemócratas ocuparán 43 escaños.

Según los expertos, el resultado representa un cambio en la escena política de Finlandia, pues probablemente ahora la nación tenga un nuevo Gobierno centroderechista con tintes nacionalistas. El Gobierno reemplazará al gabinete centroizquierdista de Marin, una primera ministra sumamente popular en su país y en el extranjero desde 2019.

Se tiene previsto que las negociaciones que encabeza el KOK para la formación de un Gobierno inicien en los próximos días con el objetivo de conformar un gabinete que goce de mayoría parlamentaria.

"Confío en la tradición finlandesa de negociar con todos los partidos y tratar de encontrar el mejor Gobierno mayoritario posible para Finlandia", declaró Orpo a la AP.

La participación electoral fue de 71.9 por ciento, ligeramente inferior a la de los comicios de 2019.

/ct