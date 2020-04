Conoce a su nieto a través de la ventana; guardan sana distancia

Por el coronavirus hemos tenido que distanciarnos de personas que queremos y con las cuales disfrutamos pasar el tiempo.

Sin embargo, aunque lo hacemos para proteger a los más vulnerables (como las personas mayores), también hay momentos en los que la distancia duele.

Esto sucedió con una familia irlandesa que recibió a un nuevo miembro de la familia, pero no pudieron presentarlo al abuelo.

En un tweet que se ha vuelto viral, Emma compartió la imagen de su padre viendo a su nieto por primera vez a través de la ventana:

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time ?????? pic.twitter.com/uyHHgBBXxb