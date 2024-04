México defiende su soberanía ante 'invasión' de su embajada en Ecuador (+ VIDEO)

El grito de Roberto Canseco resonó en la embajada mexicana en Quito mientras forcejeaba con la Policía ecuatoriana: "Es un atropello, es contra las normas, no puede ser", gritó Canseco.

El jefe consular mexicano protagonizó un tenso enfrentamiento cuando las fuerzas del orden irrumpieron en la sede diplomática para llevarse al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, quien gozaba de asilo político desde diciembre.

´´Defendí el honor y la soberanía de mi país... puede ser increíble que haya sucedido algo así... me he golpeado contra el suelo y traté de impedir que entraran como delincuentes; allanaron la embajada de México en Ecuador, esto no es posible, no puede ser, es una locura", subrayó.

Los videos del incidente se viralizaron, mostrando a Canseco atendiendo a la prensa poco después del forcejeo con agentes de Ecuador, expresando su consternación y preocupación por la salud de Glas.

"Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. Lo hacen porque es una persona perseguida, hoy lo pudimos constatar".





"Estoy totalmente indefenso frente a este grupo, no puede ser, esto no ha sucedido ni en los peores casos", agregó.

El diplomático mexicano fue sometido y maniatado en el suelo mientras intentaba impedir el traslado, denunciando el allanamiento como un atropello a las normas y la soberanía de la Embajada.

El incidente ha generado preocupación y debate en el ámbito diplomático internacional, poniendo en tela de juicio los principios de inviolabilidad de las embajadas y el respeto a la soberanía de los Estados.

"Me han golpeado contra el suelo, físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada. Eso no es posible, no puede ser. Es una locura", exclamó mientras se lo notaba agitado.

Consultado sobre el estado del exvicepresidente, Canseco expresó su temor por su vida, considerando que su traslado podría ponerlo en peligro. Se mostró incrédulo ante la acción policial, calificándola de una locura y un acto sin precedentes.

Además, denunció la violencia del operativo, comparándola con la actuación de delincuentes.

Se refirió al momento en que irrumpieron los agentes policiales: "Estábamos por salir y nos encontramos con policías, con ladrones que entraron a la noche a la Embajada". Canseco había quedado como máximo responsable de la embajada tras la expulsión ayer de la titular de la delegación, la embajadora Raquel Serur.

En México, los candidatos presidenciales opositores Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez, condenaron el allanamiento de la embajada y la calificaron como "un atentado contra la soberanía de México que no podemos tolerar". "Esa embajada representa al Estado mexicano y es inviolable.

La cancillería mexicana, en declaraciones a la emisora Milenio TV, solicitó al gobierno ecuatoriano las garantías necesarias para el desalojo del personal diplomático y sus familias, subrayando la gravedad del incidente en el escenario internacional. Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial por parte del gobierno ecuatoriano.