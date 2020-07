Christopher Landau pide a estadounidenses no cruzar la frontera con México

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau pidió a los ciudadanos de ambos países actuar de forma responsable y no realizar viajes para evitar la propagación del Covid-19.

A través de redes sociales el diplomático comentó que a pesar de que la pandemia se encuentra activa diariamente cientos de miles de personas cruzan la frontera, de los cuales, "el 90% son ciudadanos estadounidenses o titulares de tarjetas verdes".

2/2 ... NOT the time to cross to shop, eat, or visit family on the other side. Only "essential" travel is permitted over the land border. If US citizens continue to make casual cross-border trips, the restrictions will increase, not decrease. Please act responsibly! ??????????