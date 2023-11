China alerta por brote de 'neumonía atípica' en niños ; OMS enciende alarmas

China anunció que la población vive una neumonía infantil de origen desconocido, que ha causado hospitales desbordados de niños enfermos, a medida de que esta enfermedad se intensificó en todo el país asiático, incluido Pekín.

ProMed, un sistema de vigilancia disponible al público que monitorea brotes de enfermedades humanas y animales en todo el mundo, emitió una notificación a última hora este martes detallando una epidemia de "neumonía no diagnosticada" en niños. Este mismo sistema fue el que dio la voz de alarma a finales de diciembre de 2019 sobre un virus misterioso que acabó siendo el SARS-CoV-2.

En un comunicado, desde ProMed, señalan:

"Este informe sugiere un brote generalizado de una enfermedad respiratoria no diagnosticada (...). No está nada claro cuándo empezó este brote, ya que sería inusual que tantos niños se vieran afectados tan rápidamente. El informe no dice que ningún adulto se viera afectado, lo que sugiere cierta exposición en las escuelas".

La alerta añadía que se necesitaba más información definitiva para determinar la causa y el alcance.

A su vez, medios internacionales informan que el brote podría estar relacionado con el Mycoplasma pneumoniae, también conocido como "neumonía andante", que al parecer está aumentando a medida que China entra en su primer invierno sin su estricto bloqueo covid-19 en vigor.

OMS pide información a China

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que ha pedido a las autoridades chinas información detallada sobre el reciente incremento en casos de enfermedades respiratorias y de brotes de neumonía infantil, y emitió recomendaciones preventivas para el país asiático y el resto del mundo ante un aumento que pudiera salirse de control.

A la espera de mayor información, la OMS aconseja medidas para reducir los contagios similares a las tomadas durante la pandemia de covid-19, tales como utilización de mascarilla, guardar distancia con personas enfermas, quedarse en casa si se advierten síntomas, lavarse las manos con frecuencia.

La OMS emite estas recomendaciones después de que las autoridades sanitarias chinas informaran de un aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias en el país, algo que atribuyeron al levantamiento de las medidas preventivas contra el covid-19.

Ello habría aumentado la circulación de patógenos como el causante del propio Covid 19, pero también otros desconocidos.

"Puede ser que China esté experimentando una situación epidemiológica parecida a la que vivimos nosotros el otoño-invierno pasado en nuestro entorno. En cualquier caso, habría que monitorizarlo de cerca para asegurarnos que este es el caso".

Añadió la OMS.