Avión de combate ruso choca contra dron de EU en el Mar Negro

Autoridades militares de Estados Unidos informaron que un avión de combate de Rusia derribó un dron estadounidense que patrullaba sobre las aguas internacionales del Mar Negro.

Funcionarios estadounidenses informaron que el dron fue dañado de una hélice tras el impacto del avión de combate y al mismo tiempo fueron atacados con combustible.

Autoridades de Estados Unidos indicaron que dos aviones rusos tipo Su-27 volaron intencionalmente para que ellos bajaran su frecuencia en aguas internacionales del Mar Negro.

"Don aviones rusos Su-27 realizaron hoy una interceptación insegura y poco profesional con un avión no tripulado MQ-9 de las Fuerzas Aéreas estadunidenses del Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento que operaba dentro del espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro", afirmó el Mando Europeo de EU.

Cabe destacar que, aviones de Estados Unidos y de Rusia han operado sobre el Mar Negro en el transcurso de la guerra, pero se habla que esta fue la primera interacción conocida de este tipo.

/ct