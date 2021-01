'Aun cuando lloramos, crecimos', recita la poeta Amanda Gorman en toma de Biden

La poeta Amanda Gorman, seleccionada para leer en la ceremonia de investidura del presidente Joe Biden, citó imágenes funestas y triunfales este miércoles al declarar al mundo que "aun cuando lloramos, crecimos".

En un lenguaje que hizo referencia a las Sagradas Escrituras y por momentos a la oratoria de John F. Kennedy y el reverendo Martin Luther King Jr., Gorman, de 22 años, leyó con urgencia y asertividad un texto que comenzó preguntando "¿Dónde podemos encontrar luz en esta oscuridad sin fin?", y usó su propia poesía e historia de vida como respuesta. El mismo título del poema, 'The Hill We Climb' (La montaña que escalamos), sugería tanto trabajo como trascendencia.

"No nos sentíamos preparados para ser los herederos

de tan terrible momento.

Pero en él hemos encontrado el poder

Para escribir un nuevo capítulo,

Para ofrecernos esperanza y risa a nosotros mismos".

Era una tarea extraordinaria para Gorman, la más joven de los poetas que hayan leído en una juramentación presidencial desde que Kennedy invitó a Robert Frost en 1961 y otros antecesores que incluyen a Maya Angelou y Elizabeth Alexander.

Gorman, nativa y residente de Los Ángeles y la primera Joven Poeta Laureada Nacional, dijo a The Associated Press la semana pasada que planeaba combinar un mensaje de esperanza para la investidura de Biden, sin ignorar "la evidencia de discordia y división". Tenía poco más de la mitad del poema escrito hace dos semanas cuando un motín violento de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio en un suceso que dejó cinco muertos.

"Ese día me dio una segunda ola de energía para terminar el poema", dijo Gorman a la AP. Indicó que no mencionaría el 6 de enero específicamente, pero su referencia fue inequívoca:

"Hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de compartirla,

Destrozaría nuestro país si eso significara retrasar la democracia.

Y este esfuerzo estuvo muy cerca de lograrlo.

Pero aunque la democracia puede retrasarse periódicamente,

Nunca podrá ser permanentemente derrotada".

La aparición de Frost en la juramentación de Kennedy fue en cierto modo de despedida; tenía 86 años y murió dos años después. La carrera de Gorman apenas comienza. Este año publicará sus primeros dos libros: el texto ilustrado 'Change Sings' y una edición de su poema inaugural. Las obras ceremoniales a menudo son olvidadas, pero 'On the Pulse Of the Morning' ('El pulso de la mañana') de Angelou, que esta leyó en la investidura del presidente Bill Clinton en 1993, pasó a vender más de un millón de ejemplares como libro.

Invitada a la ceremonia de este miércoles el mes pasado por la primera dama Jill Biden, Gorman ha leído antes en eventos oficiales, incluyendo en una celebración del 4 de Julio, el Día de la Independencia estadounidense, con la Boston Pops Orchestra. También ha dejado claro su deseo de aparecer en una futura juramentación en un papel mucho más prominente: el de presidenta. Es una ambición a la que hizo alusión en su poema.