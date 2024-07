Así se vio la increíble caída de nieve en África (+VIDEO)

Sudáfrica fue testigo de un fenómeno meteorológico inusual: una tormenta de nieve. Este evento ha captado la atención mundial, volviéndose viral en redes sociales.

Videos de la nevada, que muestran paisajes y animales típicos de la región cubierta de nieve, han generado asombro y especulación, con algunos usuarios sugiriendo que esto es una señal del cambio climático o incluso del apocalipsis.

En algunos videos, se puede ver a los leones parados sobre montículos de nieve, observando el paisaje transformado con evidente desconcierto.

Snow Safari ?



It´s not everyday you´ll see lions in the snow. @yvettecarmen101 captured this beautiful moment earlier this week @AquilaSafaris ?? pic.twitter.com/KIjKHR32EW