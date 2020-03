La primer prueba de vacuna contra coronavirus, se aplicó hoy en Seattle

Científicos de Estados Unidos pusieron a prueba la primer vacuna contra el coronavirus este lunes en una paciente, en la carrera mundial por encontrar un remedio ante la pandemia que sigue creciendo en todo el mundo.

Científicos del Instituto de Investigaciones Médicas Kaiser Permanente en Seattle, inyectaron el brazo de una voluntaria saludable, dando así comienzo a la primera etapa de estudio en el desarrollo de una vacuna COVID-19, en tiempo récord, desde que el virus explotara en China y se expandiera en el planeta.

¨Ahora somos el equipo coronavirus¨, dijo la Dra. Lisa Jakson de Kaiser Permanente. ¨Todos quieren hacer lo que puedan ante esta emergencia.¨

La Associated Press, reporta que la primer participante de este estudio, es una gerente de operaciones en una pequeña empresa, recibió la inyección en un cuarto de examinación. Detrás de ella se encontraban otros esperando su turno en lo que inicialmente será una prueba con 45 voluntarios que recibirán dos dosis, en dos meses.

La posible vacuna, con el código mRNA-1273, fue desarrollada por el Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y una compañía tecnológica de Massachusetts de nombre Moderna, Inc. No hay posibilidad de que los participantes se infecten con las inyecciones, ya que estas no contienen el virus en sí.

Pasar de ni siquiera saber que existía el virus a tener una vacuna y ponerla a prueba en dos meses, no tiene precedentes, afirmó Jackson.

Algunos de los participantes saludables cuyas edades van de 18 a 55 años, recibirán dosis mayores que otros, para probar que tan fuertes deben de ser la inoculaciones. Los científicos chocarán la existencia de posibles efectos secundarios y tomarán muestras de sangre para probar si la vacuna acelera el sistema inmunológico, en busca de signos alentadores encontrados anteriormente por el Instituto Nacional de Salud en ratones vacunados.

¨No sabemos si esta vacuna va a generar una respuesta inmunológica o si va a ser segura, Por eso estamos haciendo la prueba,¨ afirmó Jackson. ¨No está en la etapa en que sería posible o prudente aplicársela a la población general.¨

Con información de Kitsapsun https://www.kitsapsun.com/story/news/2020/03/16/coronavirus-vaccine-test-opens-volunteer-gets-first-shot-seattle/5059902002/