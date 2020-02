Ante demandas por abuso sexual, Boys Scouts de EU se declaran en quiebra

La organización de Boy Scouts de Estados Unidos (BSA) se declaró en quiebra este martes, en un esfuerzo por salvaguardar las indemnizaciones a las víctimas de abuso sexual, según un comunicado.

La quiebra ayudará a "compensar equitativamente" a las víctimas a través de la creación de un fideicomiso y permitirá que la organización continúe operando a nivel local, indica el texto.

"La BSA se preocupa profundamente por todas las víctimas de abuso y se disculpa sinceramente con cualquiera que haya resultado perjudicado durante su permanencia" en la organización, dijo su presidente ejecutivo, Roger Mosby, en el comunicado.

Con 110 años de historia y 2.2 millones de miembros de entre 5 y 21 años, BSA ha sido acusada de encubrir abusos contra miles de jóvenes integrantes durante generaciones, y de no haber hecho lo suficiente para acabar con los pedófilos en su seno.

Más de 12 mil de sus miembros han sido víctimas de abuso desde 1944, dijo el año pasado el abogado Jeff Andreson, quien agregó que dentro de la organización había más de siete mil 800 abusadores.

La existencia de esos datos figura en lo que dio en llamarse "archivos de perversión", información que se conoció por primera vez en un caso judicial de 2012.

Asimismo la organización admitió que su respuesta al escándalo ha sido "claramente insuficiente, inapropiada o equivocada", en tanto indicó que había revisado su forma de proceder para proteger a sus miembros.

"La BSA tiene hoy algunas de las políticas de protección juvenil más sólidas con el asesoramiento de expertos que puedan encontrarse en cualquier organización que sirve a los jóvenes, incluida un capacitación obligatoria de protección juvenil y verificación de antecedentes para todos los voluntarios y el personal", dijo la organización en su comunicado de este martes.

